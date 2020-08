Filippo Graziani canta i successi del padre Ivan Graziani

A Savignone, sulle alture di Genova, un Ferragosto musicale da non perdere, con il cantautore Filippo Graziani, figlio dell'indimenticabile Ivan Graziani.

Un viaggio intimo nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani, cantautore che ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana, visto dagli occhi del figlio Filippo. Brani indimenticabili come Pigro, Lugano addio, Monna Lisa, Firenze e Maledette malelingue risuonano in tutta la loro potenza in questo inedito concerto.

Per l'occasione, in versione acustica, sarà accompagnato dai suoi inseparabili musicisti Tommy Graziani e Francesco Cardelli.

Ospite della serata: Vladi dei Trilli, leader del gruppo folk dialettale genovese I Trilli, accompagnato dai suoi musicisti, il tastierista Alberto Marafioti e il giovane chitarrista Alessandro De Muro.

Ingresso libero, posti limitati. Prenotazioni al 335 6967858.