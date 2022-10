Il pianista Filippo Gorini in concerto al Carlo Felice

Indirizzo non disponibile

Lunedì 17 ottobre al Teatro Carlo Felice alle ore 20:30, si terrà il terzo concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto la GOG Giovine Orchestra Genovese ospita, dopo il grande successo del concerto sull’Arte della Fuga dello scorso giugno a Palazzo Ducale, il pianista Filippo Gorini vincitore del Premio Abbiati, prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, quale "miglior solista" dell'anno 2022.

Filippo Gorini si afferma, a soli 26 anni, come uno dei più interessanti talenti della sua generazione. Dopo la vittoria nel 2015 al Concorso "Telekom-Beethoven" di Bonn (primo premio, con voto unanime della giuria, e due premi del pubblico), nel 2020 Filippo Gorini ha ricevuto il "Borletti Buitoni Trust Award", con il sostegno del quale è in corso di realizzazione un progetto di approfondimento multidisciplinare sull'Arte della Fuga di Bach. Per l’occasione Gorini presenterà un programma interamente dedicato a Beethoven.

Biglietteria

I Settore € 30

II Settore € 20

III Settore € 20

Under 30 € 15

Under 18 € 6

Presso gli uffici della GOG dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 - Galleria Mazzini 1, primo piano; con carta di credito telefonando al numero 010 8698216 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16; con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Giovine Orchestra Genovese onlus IBAN IT70E0100501400000000018141 specificando causale ed inviando una copia della disposizione ad info@gog.it

I singoli biglietti si possono acquistare anche online su www.gog.it - www.vivaticket.it - www.happyticket.it