Tradizionale concerto di Natale con la Filarmonica di Cornigliano

Sabato 23 dicembre alle ore 21 la Filarmonica di Cornigliano terrà il consueto concerto per festeggiare il Natale presso la Chiesa di San Giacomo in via Cervetto 3 a Cornigliano.

Il concerto, diretto dal Maestro Paolo Pezzi, appassionato e poliedrico musicista a tutto tondo alla guida della banda da quasi 25 anni, eseguirà trascrizioni per banda di celebri brani del repertorio classico originali e trascritti per banda come la celeberrima Aria sulla quarta corda di J.S. Bach, trascrizioni per banda di colonne sonore dei film Il Gladiatore (musica di Hans Zimmer e Lisa Gerrard) e Il Postino (musica di Luis Bacalov) che permetteranno ai solisti della banda di dar prova tangibile del loro talento, medley di brani pop e i tradizionali canti natalizi, tra cui una versione di Tu scendi dalle stelle eseguita dall’Handpan, uno strumento idiofono in acciaio inventato solo nel 2007, che viene suonato con il polso, il palmo e le dita delle mani e produce un suono caldo e leggero.

La Società Filarmonica di Cornigliano, fondata nel lontano 1878, quest’anno festeggia il 145° anniversario. Traguardo importantissimo non solo per la Filarmonica, ma per l’intero quartiere di Cornigliano. A quel tempo, un gruppo di appassionati, rispondendo ad un bisogno antico, decise di riunirsi per far musica e fondò la Filarmonica. Da lì iniziò la lunga storia della società e la sua attività di insegnamento e diffusione della musica, con particolare attenzione per i giovani. Un percorso fatto di momenti felici sia sotto il profilo musicale — ottimi risultati conseguiti nei Concorsi per Bande — sia sotto quello del numero dei soci, degli allievi e dei musicisti in generale. Desideriamo sottolineare l’importanza della possibilità per i bambini, ragazzi e adulti di apprendere uno strumento musicale in un ambiente sano e che aiuta la socializzazione di persone di età diverse. La banda insegna a suonare insieme agli altri, sviluppando il senso musicale, le capacità di ascolto e il rispetto per gli altri. Suonare insieme fa in modo che la passione di ognuno cresca naturalmente, perché alimentata dall’amore per la musica e dal benessere per chi suona e per chi ascolta.

Per il concerto di sabato 23 dicembre la Filarmonica di Cornigliano potrà contare sul sostegno di eccellenti musicisti che, iniziati alla musica proprio nella scuola della Filarmonica, hanno proseguito gli studi presso i Conservatori e le Accademie più importanti e allo stesso tempo darà per la prima volta spazio a giovani allievi della banda e del liceo Pertini di Genova.

Una vera e propria festa alla quale tutta la città è invitata. Ingresso è libero e gratuito.