Torna la Fiera di Torriglia: artigianato e prodotti locali nel rispetto delle norme anti Covid-19

Domenica 23 agosto la Fiera di Torriglia organizzata da Anva Confesercenti Genova si svolgerà regolarmente e in piena sicurezza, all'insegna dell'artigianato, dei prodotti locali e delle tante sorprese per i più piccoli. Grazie al sostegno dell'amministrazione comunale, infatti, saranno previsti tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il distanziamento sociale e a prevenire il rischio di contagio da Covid-19.

«Non possiamo che ringraziare il sindaco Maurizio Beltrami, la sua giunta ed il parroco don Pietro per la collaborazione data all'allestimento della fiera nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti - commenta Roberto Zattini, presidente provinciale Anva -. Per tutti varrà l'obbligo di indossare la mascherina ed il divieto di fumo, inoltre gli operatori dovranno indossare anche guanti igienizzanti. In questo modo verrà garantita la sicurezza di tutti ed il regolare svolgimento della fiera».

L'evento si avvale inoltre della collaborazione delle tre società di calcio professionistiche della provincia, Genoa, Sampdoria ed Entella, ognuna delle quali metterà in palio una maglia originale in occasione della lotteria abbinata alla fiera e destinata a raccogliere fondi per l'asilo locale: l'estrazione è prevista alle ore 17 e sarà possibile aggiudicarsi, tra gli altri premi, le maglie di Goran Pandev, Fabio Quagliarella e Matteo Mancosu.