Fiera dei Santi Cosma e Damiano a Sampierdarena con processione e mercatini

Domenica 24 settembre si svolgerà a Sampierdarena la tradizionale Fiera dei Santi Cosma e Damiano, presso la chiesa di Santa Maria della Cella. I due Santi medici, patroni della comunità pugliese, verranno celebrati con una Santa Messa sabato alle ore 18, quindi domenica con una Messa alle 8:30, la Messa Solenne con il coro parrocchiale alle 10:30, i Vespri alle ore 16 e la Messa di ringraziamento alle ore 18. Alle ore 16:45 processione per le vie cittadine con l'arca dei Santi e le confraternite con i crocifissi processionali, sarà inoltre presente un gruppo di portatori provenienti da Ruvo di Puglia.

La celebrazione religiosa sarà ovviamente accompagnata dalla fiera che come sempre animerà il quartiere imbandierato. Dalle 8 alle 23 lungo via Sampierdarena sarà dunque possibile fare acquisti presso oltre 100 banchi espositori con dolci, gastronomia, abbigliamento, oggettistica e merci varie.

I Santi Cosma e Damiano, di origine araba, la cui celebrazione, secondo il calendario della tradizione cattolica, è il giorno 26 settembre, sono noti come Santi Medici. Furono martirizzati con la decapitazione durante l’impero di Diocleziano e soprannominati “Santi senza argento e non mercenari” perché, per le loro pratiche di cura e guarigione, non vollero mai essere ricompensati in denaro o beni diversi. Presso l’entrata principale della Chiesa della Cella si trovano due statue lignee dei Santi Cosma e Damiano, realizzate intorno al 1960, particolarmente venerante della Comunità pugliese di Sampierdarena.