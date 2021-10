A Genova torna la fiera di Santa Zita

La tradizionale fiera di Santa Zita verrà recuperata domenica 24 ottobre, con più di cento bancarelle che invadono la Foce.

La manifestazione, che si svolge solitamente nella domenica più vicina ai festeggiamenti dedicati a santa Zita secondo l’anno liturgico, era prevista in primavera ma a causa della pandemia viene recuperata in questi giorni.

Si tratta di una festa molto sentita, con origini molto antiche che risalirebbero addirittura al tredicesimo secolo per la santa che dà il nome anche alla parrocchia. Saranno interessate dalla fiera: piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria, via Pisacane.

