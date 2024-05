Fiera di Santa Rita a Genova con bancarelle e benedizione delle rose

Come ogni anno, torna a Genova la Fiera di Santa Rita in via della Consolazione. Mercoledì 22 maggio, nel giorno dedicato alla memoria liturgica della Santa umbra, lungo la via sarà possibile acquistare le rose, simbolo di Santa Rita, nelle numerose bancarelle presenti. I riti religiosi e la benedizione delle rose si tengono nella Chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre.

Santa Rita, al secolo Margherita Lotti (1381-1457) fu una religiosa del monastero eremitano di Santa Maria Maddalena, a Cascia. Secondo la tradizione, durante l'inverno prima di morire inviò sua cugina a cogliere una rosa nel suo orto a Roccaporena, rosa che venne miracolosamente rinvenuta nella neve.