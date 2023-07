Fiera di Sant'Alberto a Sestri Ponente con bancarelle, street food, musica e spettacoli

Sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 la Fiera di Sant'Alberto animerà le vie di Sestri Ponente con un ampio ventaglio di proposte per accontentare grandi e piccini. Dopo 16 anni, infatti, tornano le bancarelle per le vie di Sestri con due giornate dedicate al divertimento. Al via sabato l'area street food, l'area dedicata a bimbi e sport con esibizioni e giochi e l'area dedicata a hobby e arte. Non mancheranno musica, danza e spettacoli.

Da domenica via anche alle bancarelle di merci varie. I negozi del quartiere resteranno aperti durante tutto il fine settimana, con possibilità di shopping dalla mattina alla sera.

Evento realizzato a cura di Pro Loco Sestri Ponente con il contributo del Comune di Genova Municipio VI - Medio Ponente.