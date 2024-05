Fiera di San Salvatore a Sampierdarena con 100 banchi di merci varie e tradizionale processione

Torna la tradizionale Fiera di San Salvatore, organizzata dall’assessorato al Commercio e Tradizioni del Comune di Genova. Domenica 5 maggio, dalle 8 alle 21, in occasione dei festeggiamenti religiosi di San Salvatore, nel quartiere di Sampierdarena saranno presenti circa 100 banchi di merci varie e dolciumi.

La fiera si svolge lungo via Sampierdarena, in particolare nella zona limitrofa alla parrocchia di “Santa Maria della Cella e San Martino”, in via Giovanetti, proprio al centro dell’originario borgo di “Sancto Petro de Arena”, primo nucleo del quartiere, attorno a cui si è sviluppato l’abitato.

«Anche quest’anno il quartiere si animerà in occasione dei festeggiamenti tradizionali che celebrano Gesù Santissimo Salvatore, patrono di San Pier d’Arena – spiega l’assessore al Commercio e Tradizioni –, l’appuntamento con la fiera sarà un’importante occasione di incontro per il quartiere, di sostegno anche al commercio locale e ai fieristi che parteciperanno. Le fiere della nostra tradizione si stanno confermando come appuntamenti molto partecipati non solo dai residenti del quartiere dove si svolgono, ma in grado di attrarre molti visitatori, come ha dimostrato anche la grande affluenza, sia alla fiera che in processione, registrata la scorsa domenica per Santa Zita alla Foce. Un segnale importante da parte dei genovesi verso le proprie tradizioni e un riscoperto interesse verso l’offerta dei nostri mercati e fiere».

Oltre alla fiera, i festeggiamenti prevedono la messa solenne e, nel pomeriggio, la tradizionale processione religiosa, con la venerata icona del santissimo Salvatore, accompagnata dalla Confraternita di S. Martino Morte e sulle note della banda di Sampierdarena, percorrendo le vie limitrofe alla fiera.

In occasione della fiera, dalle ore 6 alle 24 viene istituito il divieto di circolazione, mentre dalle ore 00 alle 24 vige il divieto di sosta e di fermata in via Sampierdarena nel tratto compreso tra il civico 111 nero e piazzetta dei Minolli, piazza del Monastero e via Giacomo Giovanetti così come nel tratto tra via Buranello e via Sampierdarena.