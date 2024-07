Fiera di San Pietro a Pra' con mercatini, concerti, gastronomia e fuochi d'artificio

Come da tradizione, nel fine settimana successivo alla ricorrenza del Santo ecco la grande Festa di San Pietro a Pra', che animerà la delegazione con banchi di merci varie, musica, eventi vari, negozi aperti e suggestivi fuochi d'artificio. La fiera è organizzata dal Civ Pra' Insieme, con la collaborazione di Confcommercio e del Comune di Genova.

Ricchissimo il programma: i festeggiamenti cominciano giovedì 4 luglio con l'acciugata a Palmaro a partire dalle 19 presso il cinema. Venerdì 5 luglio arrivano gli attesi mercatini creativi in via Fusinato, per il tradizionale shopping di San Pietro, mentre in piazza Sciesa alle ore 18 apriranno gli stand gastronomici. Ale ore 21 concerto degli Stratagemma (pop, rock, disco, dance). Sabato 6 luglio prosegue la festa con i mercatini creativi e gli stand gastronomici, alle ore 21 concerto del tropico del Blasco (cover Vasco Rossi), con la presentazione di Roberto Rubba.

Gran finale domenica 7 luglio, con la storica fiera comunale con più di 50 banchi. Stand gastronomici aperti dalle ore 11, con bancarelle e negozi aperti durante tutta la giornata. Il clou della Festa di San Pietro a Pra' alle 23 circa con il grande spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Genova.

Info sulla pagina facebook Civ Pra' Insieme.