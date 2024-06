Fiera di San Pietro e Paolo alla Foce con banchi di merci varie e fuochi d'artificio

Domenica 30 giugno, in occasione della festa liturgica dedicata ai Santi, torna la Fiera di San Pietro e Paolo nel quartiere della Foce a Genova, uno degli appuntamenti tradizionali più sentiti in città.

La festa, organizzata dal Comune di Genova, segna l'inizio della bella stagione: nel quartiere della Foce, operatori provenienti da diverse parti d’Italia esporranno come ogni anno le loro merci, dall'abbigliamento agli articoli per la casa, dai generi alimentari all'artigianato.

Saranno circa 500 i banchi che verranno posti lungo Via Casaregis, Via Morin, Via Cecchi, Via Trebisonda, Via Ruspoli e Corso Torino. A fiera conclusa, infine, gli innumerevoli lumini accesi a rischiarare il mare, che in passato erano soliti posizionare i pescatori del piccolo borgo in questo giorno di festa, lasciano il posto al coloratissimo spettacolo pirotecnico che, dalle 23, illuminerà il cielo del capoluogo ligure.

Sono previste modifiche alla viabilità.

La storia

La Fiera di San Pietro si svolge, come da tradizione, ogni anno nel quartiere della Foce, zona di Genova che prende il suo nome dall'approdo, in epoche remote, dei mercanti Fochesi, provenienti da Focea, città greca della regione Ionia, attuale città Foca in Turchia.

In passato, questo sito era un piccolo borgo di pescatori, situato a levante del porto di Genova, con un ristretto gruppo di case attorno alla cappella di S. Pietro, distrutta da una violenta mareggiata ed oggi diventata parrocchia dei SS. Pietro e Bernardo.

In occasione dei festeggiamenti del Santo dei pescatori, celebrato dal calendario liturgico il 29 giugno, la popolazione illuminava le case con i lampioncini colorati ed i pescatori depositavano molteplici lumini accesi in mare.