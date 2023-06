Fiera di San Pietro e Paolo alla Foce con 500 banchi e fuochi d'artificio

Come ogni anno, negli ultimi giorni di giugno, a Genova è il momento della Fiera di San Pietro e Paolo. Domenica 25 giugno, come da tradizione, la festa organizzata dal Comune di Genova (con il coinvolgimento di ANVA Confesercenti, FIVA Confcommercio, AVAL Confartigianato) segna l'inizio della bella stagione: nel quartiere della Foce, operatori provenienti da diverse parti d’Italia esporranno come ogni anno le loro merci, dall'abbigliamento agli articoli per la casa, dai generi alimentari all'artigianato.

Saranno circa 500 i banchi che verranno posti lungo Via Casaregis, Via Morin, Via Cecchi, Via Trebisonda, Via Ruspoli e Corso Torino. A fiera conclusa, infine, gli innumerevoli lumini accesi a rischiarare il mare, che in passato erano soliti posizionare i pescatori del piccolo borgo in questo giorno di festa, lasciano il posto al coloratissimo spettacolo pirotecnico che, dalle 23, illuminerà il cielo del capoluogo ligure.