Dopo due anni di stop causa pandemia, torna la tradizionale fiera di San Giuseppe a Bolzaneto. Sospesa a marzo 2020 e nel 2021 causa covid, l'appuntamento è per domenica 19 settembre dalle ore 8 alle ore 20.



Le strade interessate alla manifestazione sono: via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via O. Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi, piazza Rissotto. Nell’area interessata, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di domenica, saranno interdette viabilità e sosta. Inoltre, in via Giro del Vento, nel tratto compreso, tra via Bolzaneto e via Reta, verrà istituito il doppio senso di marcia.



Per accedere alla fiera è obbligatorio il green pass. Gli operatori commerciali devono essere in possesso della Carta di Esercizio e dell'Attestazione annuale rilasciata da un Comune della Liguria.

Tra i 250 banchi di operatori commerciali ambulanti, anche produttori di formaggi e salumi, produttori di miele.

