Torna la Fiera di San Giovanni in Val Bisagno con bancarelle, musica e stand gastronomici

Torna come da tradizione la Fiera di San Giovanni in Val Bisagno. La manifestazione, a cura del Civ di via Canevari, è in programma domenica 23 giugno e proporrà come sempre intrattenimento, mercato e gastronomia in via Canevari.

A partire dal mattino numerose bancarelle daranno il via alla fiera mercato, con l'accompagnamento di stand gastronomici con cibo e bevande, musica dal vivo, animazione e spettacoli. Negozi rigorosamente aperti durante tutta la durata dell'evento.

