Fiera di San Giovanni in Val Bisagno: bancarelle, musica e stand gastronomici

Nella settimana che precede la ricorrenza di San Giovanni Battista, torna come da tradizione la Fiera di San Giovanni in Val Bisagno. La manifestazione, a cura del Civ di via Canevari, è in programma domenica 18 giugno e proporrà come sempre intrattenimento, mercato e gastronomia per le vie cittadine.

A partire dal mattino numerose bancarelle daranno il via alla fiera mercato, con l'accompagnamento di stand gastronomici con cibo e bevande, musica dal vivo, animazione e spettacoli. Negozi rigorosamente aperti durante tutta la durata dell'evento.

Le strade interessate dalla fiera, nel dettaglio, saranno via Bobbio, via Canevari, via Ponterotto, piazza Artoria, Area ex Bocciardo, largo Autieri, via Vinelli, via di Pontenuovo, piazza del Canto, viale Ansaldo, viale Varni, via dei Greti, via Orfani.

Qui tutte le modifiche al traffico.