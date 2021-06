Fiera di San Giovanni: bancarelle, raduno Harley Davidson, animazione e musica

Domenica 4 luglio 2021 torna la Fiera di San Giovanni, per l'undicesima edizione, ad animare la Val Bisagno.

A partire dalle ore 9 più di 90 bancarelle daranno il via alla fiera mercato, poi ci saranno anche musica dal vivo, negozi aperti, raduno parata ed esposizione di moto Harley Davidson, dimostrazione di giochi da tavolo, animazione per bambini e truccabimbi, esibizioni di ballo country, classico e moderno, mountain bike a cura di Genova Mtb, e non mancheranno cibo e bevande per tutti.

Mascherina obbligatoria.

L'evento è a cura del Civ Canevari, con la collaborazione di Confesercenti Genova e della Protezione Civile Anc Liguria e il patrocinio di Comune di Genova e Municipio Bassa Val Bisagno.

Le strade interessate dalla fiera, nel dettaglio, saranno via Bobbio, via Vinelli, piazza Firpo, via Canevari, largo Autieri d'Italia, via del Ponte Nuovo, piazza Romagnosi, via Orfani e piazzale ex Bocciardo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...