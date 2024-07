Fiera di Rovegno 2024 con street food, artigianato, lotteria e animazione per bambini

Rovegno, in alta val Trebbia, a quasi 700 metri, aspetta i visitatori domenica 21 luglio, nel fresco appennino ligure, per una giornata ricca di appuntamenti. Infatti, dalle ore 10 aprirà la seconda edizione di “Rovegno in Fiera” che si articolerà lungo tutta la via del paese con oltre 60 stand. Tra questi aziende agricole, artigiani, hobbisti, produttori di vino, birra, liquori, e tanto altro.

La giornata sarà dedicata anche ai più piccoli: saranno presenti per tutto il giorno i gonfiabili e non solo. Infatti sarà presente uno stand della “Band degli Orsi”, organizzazione no profit che da anni è accanto alle famiglie dei bambini che hanno bisogno di cure all'ospedale Gaslini, offrendo gratuitamente alloggi a chi arriva da lontano, e che durante l'anno si adopera a intrattenere i piccoli pazienti ospitati nei vari reparti del nostro ospedale pediatrico, che proporrà spettacoli di magia palloncini modellati e tanto altro.

Durante la giornata non mancheranno varie attività per tutti. Infatti alle 11 ci sarà la presentazione di due libri di camminate a cura di Officine Gutenberg: “La Via del Sale” e “Camminate dell'Alta Val Trebbia”. Poi alle 12 una lezione di flamenco aperta a tutti e alle 16 un incontro con “FototrappolaggioLiguria” per parlare della natura e della fauna che ci circonda nei nostri boschi. Poi alle 17 “L'Isola dei Giardini” farà un laboratorio botanico per i bambini. Inoltre con partenza alle 9:30 e alle 14:30 ci saranno le passeggiate con il maestro lungo l'anello rosso del Galetto accompagnate da un micologo per scoprire qualcosa in più sui funghi.

Inoltre, vari stand durante la giornata effettueranno diverse attività. In più quest anno, al mattino, sarà presente anche il van dell'Avis per la donazione di sangue, ricordiamo che donare è un gesto di altruismo ed è una buona pratica per tenere sotto controllo la propria salute. Ovviamente sarà possibile mangiare grazie ai panini con la salsiccia a km 0 e per la parte beverage vi aspetta una rinfrescante sangria. A fine giornata sarà eletto l'angolo fiorito più bello del paese grazie ai voti di chi visiterà il paese, e i più fortunati potranno essere sorteggiati per vincere dei premi-buoni messi in palio dagli esercizi commerciali della zona.