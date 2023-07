Rovegno in fiera con street food, artigianato, lotteria e animazione per bambini

Dopo l’assaggio di questo inverno, arriva la prima Fiera di Rovegno. Appuntamento nel cuore dell'Appennino nella valle più bella del mondo, come la descrisse Ernest Miller Hemingway. Domenica 16 luglio andrà in scena una manifestazione ricca di momenti diversi. Si parte alle 10 con l’apertura dei tanti stand attesi in alta val Trebbia, tra cui gonfiabili, giochi per bambini e i più grandi potranno mettersi alla prova con una escape room. Dopodiché inizierà una lunga serie di momenti che terranno viva la manifestazione fino alla chiusura delle 19.

Alle ore 10.30 troveremo la presentazione del libro “Dreamville” di Elisa Pirino con a seguire il suo laboratorio didattico, poi alle 15.00 sarà il momento delle attività ludico-didattiche per bambini a cura dell’associazione “Piume Bianche”. Da metà pomeriggio, attorno alle 16.00, prenderà vita il laboratorio di botanica a cura di “Isola Dei Giardini” che terminerà alle 17 per lasciare spazio alla Caccia al Tesoro. La chiusura della giornata intorno alle 19, sarà dedicata alla premiazione per il “miglior angolo fiorito” del paese. Durante tutta la giornata ci saranno diverse attività a cura dei banchetti stessi e la possibilità di mangiare grazie ad un food truck e ai panini della Pro Rovegno, non mancherà la parte beverage in particolare grazie alla sangria preparata a litri per l’evento, con in sottofondo la musica e le parole di Radio Torriglia Sound, in diretta per tutta la giornata.

Ad oggi si contano già più di 40 stand iscritti alla prima Fiera di Rovegno. Tra i presenti ci sarà il tiro a segno, diversi banchetti di hobbisti, artigiani e aziende agricole che faranno qualche dimostrazione pubblica durante la giornata. Poi in chiusura, come anticipato sopra e come già avvenuto questo inverno, sarà premiato l’angolo fiorito più bello. Premio assegnato attraverso i voti delle persone che visiteranno Rovegno durante la Fiera. Votazione che per i più fortunati potrà portare ad essere estratti per la vittoria di premi e buoni messi a disposizione degli esercizi commerciali della zona.