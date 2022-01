Fiera Primavera: il ritorno nell'aprile 2022

La Fiera Primavera, storica campionaria genovese, sbarca al Porto Antico: le date per ora confermate e presenti sul calendario del sito del Porto Antico vanno dal 1 al 10 aprile 2022.

Girata la boa del mezzo secolo, la 51esima edizione della fiera si veste di nuovo e sbarca all’interno degli spazi espositivi dei Magazzini del Cotone e all’esterno lungo i viali, per fornire l’ambientazione più adatta a ogni categoria di prodotti.

Settori portanti saranno “Pianeta Casa”, con arredi, complementi e materiali per la riqualificazione edilizia, insieme a “Outdoor” – dedicato ad arredi da esterno, caminetti, stufe, forni, barbecue e prefabbricati, e a “Orto e Giardino”, uno spazio complementare dedicato al grande e piccolo giardinaggio e all’orticoltura. Avanti tutta per il settore shopping con abbigliamento, pelletterie, bijoux, argenti e oggetti di oreficeria, artigianato, oggettistica, sport, benessere e tempo libero. Con i motori presenti negli spazi esterni Fiera Primavera anticiperà l’atmosfera delle agognate vacanze, per i palati più esigenti ci saranno i prodotti tipici provenienti da ogni parte d’Italia, i birrifici artigianali, i take-away, lo street food e i ristoranti. Per fare il pieno di piccole e utili novità nelle aree all’esterno si dipanerà lo spazio dedicato ai “dimostratori” con gli utensili e gli oggetti per la cucina, la pulizia e il bricolage.