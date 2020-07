La Fiera Primavera "slitta" al 2021

La Fiera Primavera - saltata nell'aprile 2020 a causa del coronavirus - torna nel 2021.

La 51esima edizione della campionaria più amata di Genova inizialmente, come pubblicato sul sito del Porto Antico, doveva tenersi dal 16 al 25 ottobre 2020 nel padiglione Blu della Fiera. Ma, per non sovrapporsi alla Fiera d'Autunno, che si terrà dal 20 al 29 novembre, è stato poi ancora deciso di rinviare ulteriormente la manifestazione al 2021.

L’obiettivo è fornire alle piccole e medie aziende commerciali e artigiane che vi partecipano, gran parte delle quali con grande assiduità, un’opportunità di ripresa, auspicando che nel prossimo autunno la ripresa sia già avviata e si sia in una fase di concreto rilancio delle attività.