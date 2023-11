Fiera di Natale in piazza della Vittoria: oltre 100 stand con tante idee regalo per le festività

Tra i tanti mercatini a tema nelle festività genovesi non può mancare la tradizionale Fiera di Natale, che quest'anno torna in piazza della Vittoria da sabato 2 a domenica 24 dicembre. Sotto il grande tendone saranno ospitati oltre 100 stand che metteranno a disposizione dei visitatori tanti oggetti di qualità, dall'artigianato all'abbigliamento alle idee regalo senza dimenticare ovviamente i prodotti enogastronomici, in un'atmosfera festante e colorata che accompagnerà la città fino alla vigilia di Natale. Come rivelato dall'assessore al commercio Paola Bordilli, saranno presenti anche venditori provenienti da fuori regione.