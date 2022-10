Fiera delle Merci e del Bestiame a Priosa con musica e ristoro

Prezzo non disponibile

Mercoledì 12 ottobre nel borgo di Priosa, nel comune di Rezzoaglio, tradizionale Fiera delle Merci e del Bestiame con consegna di riconoscimenti agli allevatori. L'appuntamento, in programma dal mattino alla sera, si trasforma come sempre in una festa che coinvolge tutto il paese, con musica, ristoro presso furgoncini attrezzati e servizio bar.