41^ edizione per la Grande Fiera di Merci e Bestiame a Ferriere di Lumarzo

Il Comitato Fiera Ferriere, con il patrocinio del Comune di Lumarzo, organizza la 41^ edizione della Grande Fiera di Merci e Bestiame. Appuntamento domenica 12 maggio in località Ferriere di Lumarzo, nella nuova collocazione lungo la Strada Provinciale di Boasi sp 77 procedendo dall'abitato di Ferriere. Presenti anche bancarelle e stand gastronomici, per un evento tradizionalmente punto di riferimento per i contadini dell'alta Fontanabuona.

Agli allevatori che parteciperanno alla fiera con capi equini e bovini verranno corrisposti premi consistenti in coppe e/o targhe. Un premio speciale verrà assegnato all'allevatore che presenterà il maggior numero di capi e all'allevatore giunto dalla località più lontana. Le iscrizioni si ricevono nella stessa mattinata dalle ore 8 alle 11. Per informazioni rivolgersi al sig. Gianluigi al 388 1480317.

foto: fb@ Comitato Fiera Ferriere