Torna la tradizionale Fiera di Maggio a Nervi con oltre trenta banchi di merci varie

Torna la tradizionale Fiera di Maggio, che ogni anno anima piazza Duca degli Abruzzi a Nervi. Appuntamento domenica 12 maggio dalle 8 alle 21, con la presenza di oltre trenta banchi di merci varie.

Piazza Duca degli Abruzzi resterà interdetta al traffico, con divieto di fermata e di sosta dalle 00.00 alle 23; in piazza Duca degli Abruzzi e in via Vosgi dalle ore 00:00 alle ore 23:00, e comunque fino a cessate esigenze, divieto di circolazione ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei veicoli della Polizia Locale e dei veicoli diretti e/o provenienti dal Commissariato di P.S.; La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze.