“Libri d'Estate”, torna la Fiera del Libro di Genova in versione estiva

In occasione di Genova Capitale del Libro 2023, l'Associazione Fiera del Libro presenta “Libri d'Estate” la mostra mercato del libro giunta alla sua terza edizione che si terrà in Piazza Matteotti dal 15 luglio fino al 6 agosto 2023, dalle ore 9 alle 19:30, venerdì e sabato dalle 9 alle 23. Moltissimi come sempre i banchi presenti, dove gli appassionati potranno andare alla ricerca di libri di tutti i generi, nuovi e usati, ma anche stampe, fumetti, vinili e tanto altro.

Confermate le attese iniziative collaterali:

LeggendoGenova

firma copie con autori liguri presso i nostri spazi, seguito da un piccolo buffet.

- 26 luglio ore 18 Luigi Colli, “Liguri”, Satyo publisher.

- 28 luglio ore 18 Matteo Pastorino e Luciano Rosselli, “Immagini silenziose. 25 itinerari dentro e fuori il Cimitero Monumentale di Staglieno”, Erga edizioni.

SfogliandoGenova

Visite gratuite guidate della città finanziate dall' associazione Fiera del Libro con prenotazione obbligatoria alla mail sfogliandogenova@gmail.com curate da Claudia Bergamaschi dell'Associazione Genova in mostra, divise in due percorsi:

- LA COLLINA DI CASTELLO.

Tra pietre secolari e pagine di scrittori (ri)scopriamo, nella sua parte più antica, l'identità della città.

- IL MARE, IL PORTO E LA CITTÀ.

Il punto di vista di letterati, poeti e viaggiatori illustri tra storia, traduzione e intrecci di culture.

Date dedicate alla Collina di Castello

- Domenica 23 luglio ore 18

- Venerdì 28 luglio ore 19

- Domenica 30 luglio ore 18

- Giovedì 1 agosto ore 18:30

- Sabato 5 agosto ore 18:30

Date dedicate al mare, il porto e la città

- Venerdì 21 luglio ore 18

- Mercoledì 27 luglio ore 18

- Sabato 29 luglio ore 19

- Venerdì 4 agosto ore 18:30

- Domenica 6 agosto ore 18:30

Per prenotare mandare una mail a sfogliandogenova@gmail.com indicando nome, cognome, recapito telefonico dei partecipanti e le date in cui si desidera partecipare alle visite.

Forniremo, inoltre, presso i nostri spazi una bibliografia gratuita per iniziare l'approfondimento del patrimonio artistico culturale della nostra città.

In collaborazione con Palazzo Ducale, ai possessori dei biglietti delle mostre in atto, verrano applicati degli sconti sugli acquisti effettuati alla Fiera del Libro.