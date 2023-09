Fiera di fine estate a Struppa con musica, animazione e bancarelle

Il Civ Il Girasole Struppa, in collaborazione con il Comune di Genova e l'Assessorato al Commercio e con le associazioni locali, organizza la Fiera di fine estate a Struppa, nella giornata di domenica 17 settembre. Tante bancarelle lungo via Struppa (da Ponte Tollari alla Chiesa di Prato) con musica e animazione in strada dalle 9 fino alle 19:30. In piazza Suppini, alle ore 16:30, è inoltre previsto il benvenuto a scuola per tutti i bambini che hanno iniziato il percorso scolastico della primaria e secondaria.

La fiera comporterà alcune modifiche al traffico e alla circolazione degli autobus.