Torna la Fiera del Disco di Genova ai Magazzini del Cotone

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna la Fiera del Disco a Genova: sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, presso i Magazzini del Cotone moduli 7/8, al Porto Antico, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33, 45 e 78 giri, dei MIX, dei cd, dei dvd e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

La Fiera del Disco di Genova sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Come da normative vigenti per accedere in fiera è necessario essere muniti di green pass.

Ad attendere i visitatori, oltre 80 espositori da tutta Italia e anche dall’estero - attentamente selezionati da Ernyaldisko - per una full immersion tra i vinili a 33, 45 e 78 giri, i mix, i cd e i dvd. Ci saranno espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

All’interno della Mostra Mercato del Disco ci sarà anche un’area dedicata interamente ai gadget musicali per curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati.

Durante i giorni della Fiera del Disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...