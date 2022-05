Fiera del Disco con mostra su Adriano Celentano

Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, presso i magazzini del Cotone, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33, 45, dei MIX, dei cd, dei dvd e dei più diversi gadget, poster e quadri musicali, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali. Novità assoluta la mostra dedicata ad Adriano Celentano con materiale inedito, poster, oggetti personali e discografia.

La Fiera del Disco di Genova sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 19.

Cosa si troverà in fiera? Oltre 90 espositori da tutta Italia e anche dall’estero - attentamente selezionati da Ernyaldisko - per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, i mix, i cd e i dvd. Si troveranno espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri

Novità: la mostra di Adriano Celentano

Durante i giorni della fiera si terrà la mostra di dischi e oggetti rari di Adriano Celentano, il personaggio più eclettico e camaleontico del panorama musicale italiano.

Durante i giorni della Fiera sarà presentato il libro di Simone Pulinas "Le origini del mito – La storia di uno che ce l’ha fatta": 140 pagine che non possono mancare nella libreria di tutti coloro che amano il 'molleggiato'. "Raccontare la sua vita, scrive Pulinas, è come raccontare uno spaccato della storia del nostro paese". Il libro è stato realizzato grazie anche al supportato di Marco Massari, grande appassionato di musica, che lo ha messo in vendita, in esclusiva e in edizione limitata, presso i negozi Ernyaldisko e la Fiera del disco di Genova.

Gadget

All’interno della Fiera del Disco si troverà un’area dedicata interamente ai gadget musicali. Non mancherà nulla e si avrà occasione di curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati. Un’immersione totale nel mondo della musica.

Durante i giorni della Fiera del Disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori. Si potrà inoltre diventare parte attiva di una community di appassionati, con cui condividere la passione per la musica e per il vinile.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale, portato avanti dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, legati da una grande passione per la musica e il vinile. Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in Via Galata a Genova, ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare vinili, cd, dvd e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da nord a sud.

Non perdetevi quindi questo eccezionale evento gratuito! Nelle giornate della Fiera del Disco potrete acquistare, scambiare e vendere i vostri dischi, e avrete l’occasione di incontrare persone che condividono la Vostra stessa passione per la musica.

La 21esima Fiera del Disco di Genova si terrà sabato 28 e domenica 29 maggio, presso i Magazzini del Cotone, e sarà aperta dalle ore 10 alle ore 19.