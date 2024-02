Fiera del Disco a Genova: due giorni dedicati a vinile e cd oltre 80 espositori da tutta Italia

Ernyaldisko presenta la 23° Fiera del Disco, CD e Vinile, nuovo, usato e da collezione. Appuntamento sabato 17 e domenica 18 febbraio presso i Magazzini del Cotone, Via Porto Antico modulo 7 e 8, con oltre 80 espositori selezionati da tutta Italia per una full immersion nella musica. I collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

Dice Marco, organizzatore della Fiera del Disco: “Per questa edizione, Ernyaldisko punta su una vasta scelta di generi musicali in cd e vinile, con oltre 200 mt lineari di musica per venire incontro anche alle richieste più particolari del pubblico. Per questa specifica fiera abbiamo deciso di dedicare uno spazio speciale ai gadget, poster, metal e punk”.

La Fiera del Disco è una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Durante i giorni della Fiera tutti i visitatori potranno incontrare tanti altri con un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori.

La 24° Fiera del Disco di Genova sarà aperta dalle ore 10 alle ore 19, ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Ampio parcheggio disponibile.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa un punto di riferimento, a Genova e in Italia, per tutti coloro che amano la buona musica. Quello di Ernyaldisko è un vero e proprio progetto culturale, curato dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, e ispirato dalla loro grande passione per la musica e il vinile. Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in Via Galata a Genova e ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare dischi e memorabilia originali, è promotore del progetto delle Fiere del Disco.