Torna la Fiera di Cornigliano con prodotti tipici, gastronomia, abbigliamento e merci varie

Domenica 1° ottobre torna la Fiera di Cornigliano con mercato e intrattenimento per le vie del quartiere. Dalle ore 8 fino alle ore 21 lungo via Cornigliano e vie limitrofe sarà possibile visitare e fare acquisti presso i numerosi banchi espositori con prodotti tipici, gastronomia, dolci, abbigliamento, oggettistica, artigianato, fiori e merci varie.

Prevista la temporanea istituzione del divieto di circolazione e sosta in alcune strade. Dalle ore 6 alle ore 22, e comunque fino a cessate esigenze, in via Verona, via L. Vetrano, via Bertolotti, limitatamente al tratto compreso tra via Vetrano e via Verona, piazza Monteverdi sono istituite le seguenti prescrizioni: divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli afferenti all’evento fieristico, divieto di fermata e sosta veicolare, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti. Il traffico veicolare proveniente da ponente verrà dirottato lungo l’itinerario alternativo di via Bertolotti – piazza Battelli – vico Saponiera.