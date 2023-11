Prima edizione per la Fiera d'Autunno a Ronco Scrivia con mercatini e giochi per bambini

Ronco Scrivia raddoppia la fiera primaverile organizzando la prima Fiera d'Autunno domenica 19 novembre dalle 10 alle 19, tra piazza Oratorio e via Nazario Sauro. Saranno presenti numerose bancarelle con espositori di merci varie (abbigliamento, oggettistica, intimo, articoli da regalo e per la casa e molto altro), e attrattive per i più piccoli per trascorrere un pomeriggio di relax e divertimento.

Info sulla pagina facebook del Comune di Ronco Scrivia.