Fiera d'Autunno: a novembre la grande campionaria

Dal 20 al 29 novembre alla Fiera di Genova si terrà la Fiera d'Autunno, "sorella" della Fiera Primavera che quest'anno a causa del Covid non è stata realizzata, con anche l'appuntamento di ottobre che, alla fine, è stato annullato.

"Torniamo a volare alto": con questo slogan, che sottolinea la speranza di una ripresa dopo la pandemia, la Fiera d'Autunno si presenta alla città per la sua seconda edizione, all'interno della Fiera di Genova.

Come di consueto sarà possibile fare shopping tra gli stand che esporranno prodotti per la casa, per il tempo libero, auto e moto, abbigliamento, artigianato ed enogastronomia. Ingresso gratuito.

Le giornate di apertura includeranno il prolungamento in prima serata, proprio come la Fiera Primavera.