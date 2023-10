Terza edizione per la Fiera Autunnale di Torriglia: prodotti tipici, artigianato e musica dal vivo

Domenica 8 ottobre arriva la terza edizione della Fiera Autunnale a Torriglia. Tantissimi gli espositori presenti con una grande varietà di prodotti della migliore qualità divisi lungo le vie del borgo rese esclusivamente pedonali per una migliore circolazione. Tra i prodotti non mancheranno quelli tipici come i canestrelletti e le altre prelibatezze delle rinomate pasticcerie di Torriglia, il miele, i formaggi, i salumi, i vini, ma sarà anche l'occasione per fare acquisti in ogni settore con espositori e negozi di calzature, abbigliamento, artigianato, oggettistica, florovivaistica, e molti altri lungo le vie di uno dei borghi più affascinanti della Liguria. Per questa occasione saranno inoltre presenti tanti prodotti autunnali e nuove varietà di canestrelletti e dolci con gli ingredienti stagionali.

Dalle 15 alle 20 ci sarà musica live con la band SCIAKETRA' davanti al Garitta Bar nel centro del paese. Il parcheggio non sarà un problema, oltre allo spazioso parcheggio gratuito di Torriglia, saranno disponibili altre postazioni vicine indicate dal personale. Un'occasione per esplorare a fondo il borgo che rappresenta la porta dell'incantata Alta Val Trebbia, lo straordinario centro storico, l'effige della "Bella di Torriglia", il Castello dei Fieschi e il Parco del Principe che lo circonda; e per completare la gita domenicale non può mancare una visita ai comuni circostanti e la fantastica natura del Parco Antola.