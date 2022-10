Fiera Autunnale di Torriglia con prodotti tipici e mercatini

Domenica 9 ottobre dalle 8 alle 20 arriva la seconda edizione della Fiera Autunnale a Torriglia. Tantissimi gli espositori presenti con una grande varietà di prodotti della migliore qualità divisi lungo le vie del borgo rese esclusivamente pedonali per una migliore circolazione. Tra i prodotti non mancheranno quelli tipici come i canestrelletti e le altre prelibatezze delle rinomate pasticcerie di Torriglia, il miele, i formaggi, i salumi, i vini, ma sarà anche l'occasione per fare acquisti in ogni settore con espositori e negozi di calzature, abbigliamento, artigianato, oggettistica, florovivaistica, e molti altri lungo le vie di uno dei borghi più affascinanti della Liguria.

Per questa occasione saranno inoltre presenti tanti prodotti autunnali e nuove varietà di canestrelletti e dolci con gli ingredienti stagionali. Ampia disponibilità di parcheggi: oltre allo spazioso parcheggio gratuito di Torriglia, saranno disponibili altre postazioni vicine indicate dal personale. L'evento, organizzato dal Consorzio Val Trebbia, sarà un'occasione per esplorare a fondo il borgo che rappresenta la porta dell'incantata Alta Val Trebbia, il centro storico, l'effige della "Bella di Torriglia", il Castello dei Fieschi e il Parco del Principe che lo circonda. Con il patrocinio gratuito del Comune di Torriglia.