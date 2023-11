Fiera Anteprima Natale 2023 in Val Bisagno: 70 banchi con tante idee regalo

Domenica 26 novembre il Civ Gottardino organizza la Fiera Anteprima Natale 2023. Circa 70 saranno i banchi in via Piacenza e dintorni con artigianato, prodotti tipici, oggettistica, abbigliamento e molto altro. Un'occasione per lo shopping con tante idee regalo in previsione delle feste natalizie sempre più vicine.

Sono previste modifiche al traffico e alla circolazione degli autobus.