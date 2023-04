Fiera dell'Angelo a Molassana

Doppia festa a Molassana lunedì 10 aprile 2023: non solo è Pasquetta, ma per tradizione è anche il giorno della Fiera dell'Angelo.

Le modifiche ai percorsi dei bus

A seguito dell'interdizione al transito veicolare di largo Boccardo, per consentire lo svolgimento della Fiera dell'Angelo 2023, lunedì 10 aprile dalle ore 6 alle ore 22, o comunque fino a cessate esigenze, le linee 48, 470/, 477, 477/ e 481 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 48

Direzione Molassana: i bus, giunti sul ponte Fleming, effettuano capolinea provvisorio nell’area predisposta anziché in largo Boccardo. Direzione San Martino: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguono per la rotatoria di via Molassana, transitano nuovamente per ponte Fleming e via Adamoli dove riprendono regolare percorso.

Linee 470/, 477, 477/ e 481

Direzione mare: i bus, giunti in via Molassana, proseguono per ponte Fleming dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di ponte Fleming, proseguono per via Geirato dove riprendono regolare percorso.