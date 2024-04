Fiera dell'Agricoltura a Lavagna con oltre 120 banchi di produttori agricoli e merci varie

Orario non disponibile

Domenica 14 aprile a Lavagna torna la Fiera dell'Agricoltura. L'evento, inizialmente programmato il 3 marzo, era stato rinviato causa maltempo.

Appuntamento dunque in corso Genova con oltre 120 banchi di produttori agricoli e merci varie, tra cui attrezzature e articoli per l'agricoltura e l'allevamento, macchine agricole e prodotti del territorio, per quella che resta una delle manifestazioni fieristiche più attese e apprezzate del territorio.