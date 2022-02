Fiera dell'adozione a Bogliasco con 20 cani di varie età e taglie

Domenica 13 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 presso il Centro Cinofilo Area Cani Bogliasco si svolge la seconda edizione della Fiera dell'adozione. Ci saranno circa 20 cani di varie età e taglie, che cercano una famiglia che sia per sempre.

Grazie alla formazione degli addestratori, le persone che stanno pensando di adottare un cane lo potranno fare ricevendo una valutazione comportamentale e caratteriale dei cani presenti. In questo modo le persone sapranno già in partenza a cosa vanno incontro; e questo nella speranza possa essere utile per evitare che il cane venga poi di nuovo abbandonato o riportato indietro.

Inoltre, i servizi offerti (corsi di addestramento individuali e collettivi, area sgambamento sorvegliata e altro) potranno aiutare le famiglie a inserire il cane nel modo più giusto; non saranno infatti abbandonati a loro stessi con la gestione dei nuovi arrivati, ma avranno sempre dei punti di riferimento a cui rivolgersi in caso di difficoltà.

L'appuntamento è presso il centro in via Cavour a Bogliasco (di fronte al Basko nuovo). Per ulteriori dettagli e per vedere in anteprima gli adottanti è possibile seguire Areacanibogliasco su Instagram e Facebook.