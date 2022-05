Fiera dell'Adozione: appuntamento a Bogliasco per adottare un cane

Chi sta pensando di adottare un cane può partecipare alla quarta edizione della Fiera dell'Adozione, domenica 29 maggio dalle 10 alle 13, presso il Centro Cinofilo Area Cani Bogliasco.

Ci saranno circa 20 cani di varie età e taglie che cercano una famiglia con cui stare per sempre.

Grazie alla formazione di addestratori ed educatori del centro, le persone che stanno pensando di adottare un cane lo potranno fare ricevendo una valutazione comportamentale e caratteriale dei cani presenti. In questo modo le persone sapranno già in partenza a cosa vanno incontro; e questo speriamo possa essere utile per evitare che il cane venga poi di nuovo abbandonato o riportato indietro.

Appuntamento nel centro in via Cavour a Bogliasco (di fronte al Basko nuovo).