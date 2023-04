Fiera del 25 aprile a Ferrada

Orario non disponibile

Dal 25/04/2023 al 25/04/2023

Abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, biancheria, gastronomia e prodotti artigianali. Questo e molto altro ci sarà martedì 25 aprile per la tradizionale fiera di San Marco in via Colombo a Ferrada di Moconesi.

Grazie alla collaborazione con il Consorzio Mercati del Mare, ci saranno nuovi banchi e non mancheranno prodotti locali e giochi gonfiabili per i più piccoli.