Ricominciano gli incontri dell’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, con un nuovo ciclo tematico dedicato alla formazione dei volontari (ma aperto a tutti!). Titolo del primo incontro sarà “Il fiammingo sotto casa. Nascita e peregrinazioni del polittico di San Donato” con Maurizio Romanengo, mercoledì 14 febbraio alle ore 18:30, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale, cortile minore, I piano).

L’incontro è gratuito.

Maurizio Romanengo racconterà dell’arte a chilometro zero con la conferenza ‘Il fiammingo sotto casa. Nascita e peregrinazioni del polittico di San Donato’. In una severa chiesa romanica, tra massi di pietra di promontorio e (poco) marmo ogni giorno ci aspetta un polittico meraviglioso. Nonostante la sua preziosissima natura l'Adorazione dei magi di Joos Van Cleve (1485-1540 ca) si offre a chi lo visita con una cascata di ori, perle e velluti colorati.

Maurizio Romanengo inizia presto a lavorare nell’antiquariato prima di specializzarsi in storia dell’arte. Dopo molti anni passati presso una casa d’aste apre a Genova uno studio di consulenza d’arte in cui impara dagli oggetti antichi, organizza eventi, cura mostre e segue l’attività degli Amici dell’Accademia come vicepresidente.