Fiaccolata per la pace in Ecuador

La comunità ecuadoriana residente a Genova è invitata a unirsi a una fiaccolata di preghiera per la pace in Ecuador. Vogliamo far giungere la nostra solidarietà all'Ecuador e unirci nella preghiera per le autorità nella lotta contro i narcoterroristi, non siamo d’accordo con gli atti di violenza avvenuti negli ultimi giorni che hanno trasformato il Paese in un territorio di conflitti che non sono mai accaduti e che stanno intaccando la sicurezza nazionale.

Il punto di ritrovo sarà in Piazza Caricamento per percorrere Via San Lorenzo e terminare in Piazza Matteotti. Vestiamoci di bianco o di tricolore e uniamoci in un solo grido.