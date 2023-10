“Fiabe fuori dal Centro”, la stagione del Teatro dell’Ortica dedicata a bambini e ragazzi

Ha preso il via “Fiabe fuori dal Centro”, la stagione teatrale dedicata a bambini e ragazzi, a cura del Teatro dell’Ortica, che anche quest’anno offrirà un variegato calendario di appuntamenti sopra e intorno al palcoscenico dell’auditorium di via Allende a Molassana. Spettacoli e rappresentazioni teatrali per tutti i gusti con un denominatore comune: l’opportunità di vivere con la fantasia del racconto teatrale il coinvolgimento di storie antiche e rinnovate, musica e condivisione. La programmazione della stagione teatrale rivolta ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, vuole essere un punto di riferimento culturale per il territorio della Media Val Bisagno con spettacoli suddivisi per fasce di età che vanno dai bambini piccolissimi di tre anni agli adolescenti.

Il cartellone si è aperto domenica 29 ottobre con l’Ortica Horror Story, l’evento-animazione per la festa di Halloween e si chiuderà domenica 25 febbraio 2024 con la festa di Carnevale. In mezzo altri undici appuntamenti che vedranno arrivare a Genova quattro compagnie ospiti: “Lo Spaventapasseri Teatro” di Alessandria, la compagnia savonese “I Cattivi maestri”, il gruppo sardo “Effimero meraviglioso”, il “Teatrino Keré” e “Maniman Teatro”. Non mancheranno le produzioni del Teatro dell’Ortica, tra cui “Il brutto Anatroccolo”, novità del 2023 e dedicato ai bambini più piccoli, che tratta il delicato tema della diversità e dei disturbi dell’apprendimento.

La narrativa cardine ancora una volta, quindi, sarà quella della fiaba, esplorata da ogni punto di vista: tradizionale, con “Il brutto Anatroccolo”, “Bella e Bestia” e “La Cenerentola”, contemporanea con “Che cavolo mangio?!”, “Uffa!”, “Aldiquà e Aldilà del mare” e “Un mare senza plastica”, di animazione con “Red, ovvero quando Cappuccetto Rosso imparò l’Inglese”, “I racconti di Natalina, l’Elfa birichina” e “La fiaba magica” e di figura con lo spettacolo di burattini “Un errore grimmaticale”.

La promozione degli eventi è stata portata avanti in stretto contatto con le scuole e i centri socio-educativi della zona, per permettere la fruizione degli spettacoli anche a fasce sociali più fragili. L’Ortica Junior Card, un segnalibro su cui segnare le presenze agli spettacoli, rappresenta il legame tra il teatro e i suoi piccoli fruitori con in regalo libri e omaggi ai bambini più “fedeli”. Un’attenzione particolare è rivolta ai nonni, che possono condividere con i nipotini un momento ludico in uno spazio non usuale: per loro sono previsti sconti e omaggi.

Le domeniche al Teatro dell’Ortica sono caratterizzate dalla convivialità e dalla condivisione: dopo gli spettacoli, per chi vuole, si terrà un laboratorio artistico pensato per portare a casa un po’ di teatro. Prevista la tradizionale merenda insieme offerta a tutti i piccoli spettatori. Durante il periodo natalizio saranno proposti fuori stagione gli spettacoli “Canto di Natale”, tratto dal celebre racconto di C. Dickens, per la regia di Irene Gulli e Ilaria Piaggesi e “I racconti di Natalina, l’Elfa birichina” con Nicoletta Tangheri. La stagione teatrale dedicata ai bambini si intreccerà con 'Spirali', vale a dire la rassegna teatrale organizzata dal Teatro dell'Ortica insieme a teatri amici sparsi sul territorio genovese e ligure.

“Direi che in questa nuova stagione teatrale "Fiabe Fuori dal Centro" c'è proprio tutto e non si può non apprezzare un'associazione così inserita nel nostro territorio – sottolinea l’assessore alla Cultura per il Municipio IV Media Val Bisagno Angela Villani –. Passando dai bambini agli adolescenti fino ai nonni ma soprattutto agli spettatori più fragili; offrendo una varietà di corsi, ma anche attività post teatro con merende collettive a laboratori artistici a segnalibri regalati ai piccoli spettatori più fedeli. Non posso che augurare a tutto lo staff del Teatro dell'Ortica un buon inizio di stagione e aspettare tutti voi a teatro. Io ci sarò”.

Anche per quest’anno i prezzi restano bloccati, con 12 euro per i biglietti interi, 10 per i ridotti (under 14, soci Coop, Iren e over 65) e 8 per gli speciali (Asd Basket Virtus under 14 e corsisti Oritica).

La stagione teatrale per bambini e ragazzi “Fiabe fuori dal Centro” è stata realizzata grazie al sostegno e la collaborazione di Comune di Genova, Municipio IV Media Val Bisagno, GenovaTeatro e Coop Liguria. Per tutte le informazioni necessarie si può contattare la segreteria del Teatro dell’Ortica al 010.8380120 (Lun – Ven 10.00/13.00) o scrivendo alla mail della segreteria@teatrortica.it