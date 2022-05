Fiab celebra il Giro d'Italia con quattro eventi gratuiti

Giovedì 19 maggio Fiab celebra il Giro d’Italia a Genova e con la collaborazione del gruppo Facebook #genovaciclabile organizza quattro eventi tutti ad accesso libero e gratuito.

Ci saranno due pedalate per andare a vedere passare i corridori dal Valico di Trensasco, inserito nel Gran Premio della Montagna e precisamente:

Per tutti i tipi di bici partenza alle 14 da piazza De Ferrari, per raggiungere la Val Bisagno e salire a Pino Soprano raggiungendo il valico con viabilità minore. Il tutto con un percorso di circa 13 km.

Per mountain bike e gravel partenza alle 15 dal capolinea del Righi della funicolare, dove si raggiungerà lo sterrato che porta al valico con un percorso di circa 6 km.

Per chi non si può allontanare dalla città il gruppo #genovaciclabile ha dato invece appuntamento alle 16 in piazza Rossetti per poi posizionarsi su Viale Brigate Partigiane per assistere al passaggio dei corridori in prossimità dell'arrivo. I partecipanti che ne sono in possesso sono invitati ad indossare la maglietta di #genovaciclabile.

All’arrivo della tappa, a partire dalle 17,30 a Palazzo Ducale - piano terra - sala Liguria Spazio Aperto, tutti potranno visitare la mostra “Storie di gregari e di campioni” organizzata da Fondazione 100 Fiori, Fiab, Cicloriparo, e Circolo degli Artisti. La mostra prende il ciclismo come pretesto per narrare con racconti e con dipinti, situazioni di impegno, di competizioni, di talenti, di sfide, di atti di umanità, nello scorrere delle nostre esperienze umane. In particolare vi saranno presentate opere di Angelo Elio Barabino, Albert Barreda, "Jotaf" Felix Diaz, Giacomo Lusso, Aldo Pagliaro, Arturo Santillo, Beppe Schiavetta, Carlo Sipsz e Bruno Volpez. La mostra sarà presente al Ducale fino a domenica 29 maggio con gli orari 10-12 e 17-19.