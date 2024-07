Torna “Festivart”, la manifestazione di arte, teatro, musica e poesia per le vie di Lavagna

Da venerdì 19 luglio a domenica 4 agosto torna a Lavagna “Festivart”, il festival estivo di arte, musica e poesia. Nel contesto unico del golfo del Tigullio tra le vie e i luoghi più iconici della città di Lavagna e dei suoi dintorni, la manifestazione propone mostre, eventi, visite guidate, performance, concerti, laboratori per bambini e molto altro. Calendario denso di appuntamenti, sempre all'insegna della creatività: dal contest dedicato alla musica di strada, al teatro di figura, ai murales, alla fotografia, ai bagni di suono. Inaugurazione venerdì 19 luglio al Porticato Brignardello con “Artshow II”, una serata di arte e musica.

“La fedeltà di grandi artisti che da anni ci stupiscono con meravigliose realizzazioni di murali e la straordinaria collaborazione degli artisti locali che anche quest’ anno per due settimane faranno respirare arte, cultura e bellezza nei luoghi più significati della città radicano questo evento in modo sempre più invasivo nel cuore di Lavagna – ha dichiarato la vicesindaco Elisa Covacci –. Nonostante la concomitanza della campagna elettorale con la fase più delicata della preparazione di questo evento non abbiamo voluto rinunciare a renderlo anche quest’ anno unico per contenuti, bellezza e spettacolarità. Ringraziamo tutte le associazioni e tutti gli artisti che anche quest’anno contribuiranno alla magia di Festivart”.

Info e programma completo:

Pagina facebook Festivart

Ufficio Informazioni Turistiche Piazza della Libertà 47, Tel 0185 367272 - iat@comune.lavagna.ge.it

lavagnaturismo.it