Il festival itinerante “Le Vie dei Canti” fa tappa a Trasta

Indirizzo non disponibile

Terzo appuntamento del Festival itinerante “Le Vie dei Canti”, che quest’anno ruota attorno al tema dei Sentieri Armonici, che domenica 16 ottobre arriva a Trasta, in Valpolcevera, al Circolo ARCI Barabini, via Cà dei Trenta, con un doppio evento tra natura e musica.

“In Valpolcevera - descrive la direttrice artistica Laura Parodi – il Festival Le vie dei canti, farà scoprire un tesoro artistico e naturalistico ai più sconosciuto facendo una passeggiata che si snoda lungo una antica creuza nel bosco, selciata a metà '800, che conduce al roseto di Murta situato nel piccolo, ma prezioso, cimitero del paese. Un luogo che intorno agli anni 80 è stato progressivamente abbandonato ai rovi e all'incuria e che nel 2013 il comitato “Quelli che a Trasta stanno bene”, la cui causa è sostenuta dal nostro Festival, ha disboscato e ripristinato, mettendone in evidenza la suggestiva bellezza”.

Programma

Ore 15 passeggiata naturalistica che parte dal ponte sul rio Ciliegio, percorrendo l’antica creuza nel bosco, e arriva al cimitero di Murta e il suo roseto.

Ore 16:30 al Circolo ARCI Barabini Gighe, Fandango e Monferrine, un concerto di BalFolk e balli dalle 4 Province con Daniele Bicego: cornamuse; Stefano Faravelli: piffero e voce; Matteo Burrone: fisarmonica e voce; Duo Pitularita: Remy Boniface: organetto, violino; Vincent Boniface: organetto, cornamusa, sax, clarinetto; musicisti fra i più accreditati della scena musicale

europea.

Il BalFolk che trae origine dal repertorio di danze e musica della tradizione coreutica popolare europea. Dopo il fenomeno del folk revival in cui il pubblico degli eventi era rimasto spettatore passivo, nel BalFolk diventa protagonista dell’evento. Negli ultimi anni il fenomeno europeo del BalFolk è letteralmente esploso anche nelle piazze e nelle strade italiane. Inoltre si connota per una dimensione socializzante molto importante che permette di far incontrare generazioni e culture creando condivisione coinvolgimento e vicinanza.

Il Festival che ha fa parte del circuito Genova Città dei Festival è organizzato da APS Gruppo Spontaneo Trallalero con il contributo del Comune di Genova, Regione Liguria, Fondazione Palazzo Ducale, Ass. Sarda Tellus, Regione Sardegna, Palazzo della Meridiana, Regione Sardegna, CAPS Circolo Autorità Portuale del Porto di Genova, e collaborazione di RAI3, Parrocchia di San Pietro Apostolo, Circolo ARCI Barabini di Trasta, University of Bristol, Graphica KC, C.A.I. Valbisagno, Comitato Culturale “QuellicheaTrastaCistannobene”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.