Nuova edizione per il Festival delle Tradizioni a Lavagna con prodotti tipici da tutta Italia

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno torna a Lavagna il Festival delle Tradizioni, con mercatini e bancarelle ricche di prodotti tipici e artigianali provenienti da tutta Italia. Appuntamento in piazza della Libertà dalle 8 alle 22, per un evento molto atteso dagli appassionati di enogastronomia e non solo.