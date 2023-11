Festival “Testimonianze Ricerca Azioni”, il programma di venerdì con teatro, rassegne video e incontri

Ultimi giorni di programmazione del festival “Testimonianze Ricerca Azioni”, venerdì 17 novembre è il momento del teatro, del video e di due incontri di approfondimento.

Per quanto riguarda il teatro, torna in scena una delle più significative performance di Teatro Akropolis alle ore 19:00: “Apocatastasi”. Due figure abitano uno spazio sospeso, il tempo che attraversano si dilegua e diventa possibile per loro essere al contempo madri e figlie, amanti ed estranee, origine e fine dello stesso luogo in cui si incontrano. Una danza dell’Ade che è espressione di un’azione impossibile, che può accadere solo laddove cio? che resta del tempo impedisce a ogni gesto di trovare un suo senso e una sua fine. Firmano la regia Clemente Tafuri e David Beronio; con Roberta Campi, Giulia Franzone; musiche originali Pietro Borgonovo eseguite da Mademi Quartet.

Il dialogo fra schermo e palcoscenico si concretizza nella rassegna video Dissolvenza in nero in programma al Teatro Akropolis dalle ore 20:30. La prima pellicola in cartellone è “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro”. Carlo Sini, il film, diretto da Clemente Tafuri e David Beronio, è dedicato a uno dei filosofi più importanti del nostro tempo che ci invita a ripensare il rapporto della filosofia con la scrittura, l’agire politico e le arti. Un viaggio che ci conduce ad un confronto radicale con le diverse forme di conoscenza, e la possibilità che da esse si possa attingere ad una sapienza perduta. La rassegna prosegue con i due corti di Vincenzo Schino “First and second clown” + “Phantasmata”: il primo lavoro è incentrato sul linguaggio, sulla letteralità, l’etimologia e il ritmo delle parole di Shakespeare mentre il secondo è un materiale video che utilizza partiture coreografiche legate al progetto Jump! girate in un momento in cui era impossibile il contatto fisico. Chiude la giornata “Sonnenstube” di Davide Palella, un video documentario sugli oltre 15.000 disegni delle macchie solari realizzati da Sergio Cortesi alla Specola Solare di Locarno dal 1957 al 2021. Ad arricchire la rassegna sullo schermo anche i video vincitori del Premio “Miglior Teaser” di Tuttoteatro.com.

Molti gli appuntamenti di approfondimento grazie agli incontri con artisti e intellettuali a partire dal secondo di un ciclo di incontri transdisciplinari organizzati da Teatro Akropolis (ore 17 in Teatro) in collaborazione con Mechrí, il laboratorio di filosofia e cultura fondato e diretto da Carlo Sini e Florinda Cambria che ha come titolo Foglio-Mondo. Dialoghi transdisciplinari. Uomo mondo: figurazioni e trasfigurazioni intervengono Carlo Sini, Florinda Cambria e Pietro Borgonovo. Gli ospiti si incontrano, in questa occasione in dialogo sul tema della musica, intesa come linguaggio, come mezzo espressivo, come cifra per una vera e propria visione del mondo.

Sempre il 17 novembre al Celso Istituto di Studi Orientali - Dipartimento Studi Asiatici alle ore 17:30 l’incontro “La via delle emozioni”, il linguaggio del corpo e la pratica del ki dalle arti tradizionali giapponesi al teatro-danza but?, un dialogo sulla dimensione filosofica delle arti tra Yuko Kaseki e Emanuela Patella. Yuko Kaseki conduce lo stesso giorno alle ore 10:00 a Villa Durazzo Bombrini il Workshop Root and Stem – Perpetual Momentum Intensive Butoh Improvisation Workshop.