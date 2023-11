Il festival Testimonianze Ricerca Azioni prosegue con una giornata dedicata alla danza giapponese Butō

Prezzo non disponibile

Sabato 18 novembre il festival Testimonianze Ricerca Azioni si sposta al Palazzo Ducale per l’omaggio alla danza but? diventato ormai un appuntamento fisso del Festival che richiama appassionati da tutta la Penisola. Tre le proposte artistiche che compongono la giornata dal titolo “La danza but? dai maestri alle nuove generazioni di performer”.

Si comincia con la riflessione sulla relazione fra arte e corpo nella performance, in prima assoluta, di Alessandra Cristiani “Lingua_Da Claude Cahun” (Sala del Maggior Consiglio, ore 16:15). La performer e danzatrice Alessandra Cristiani torna al Festival Testimonianze ricerca azioni con lo spettacolo che segna la seconda tappa della trilogia “Il linguaggio corporeo e l’arte” di A. Mendieta, C. Cahun, S. Moon. Il teatro Akropolis nel mese di aprile ha ospitato l’artista in residenza artistica.

Alla Sala Liguria, ore 17:30 è poi la volta dell’incontro/proiezione “A summer family”, evento conclusivo della rassegna Dissolvenza in nero. Il secondo lungometraggio di Masaki Iwana, uno dei più importanti danzatori but? al mondo, oltre che autore e regista cinematografico, racconta l’estate di Kamimura, una ballerina giapponese che vive in Normandia, e del rapporto a tre con la moglie Akiko e l’amante Yuzuko.

Infine la prima regionale di “9 Steps to Dust” (Sala del Maggior Consiglio, ore 19:30) di Yuko Kaseki ispirata al Kus?zu forma d’arte giapponese in cui vengono raffigurati i nove stadi di decomposizione di un cadavere come metafora provocatoria per contemplare la fugacità dell’esistenza.