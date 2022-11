Il festival “Testimonianze ricerca azioni” prosegue con “Apocatastasi”, “Gianni Staropoli” e Moeno Wakamatsu

Con la terza giornata del XIII Festival “Testimonianze ricerca azioni” di Teatro Akropolis, venerdì 4 novembre è la Compagnia Teatro Akropolis a presentare in prima assoluta due novità di sua produzione: lo spettacolo teatrale “Apocatastasi” con le musiche originali di Pietro Borgonovo, in coproduzione con la GOG – Giovine Orchestra Genovese; il film del ciclo “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro” dedicato al light designer Gianni Staropoli. Si potranno vedere nella sede di Sestri Ponente (via Mario Boeddu 10) dalle 20:30, uno dopo l’altro, grazie alla recente ristrutturazione della sala che permette il passaggio agile dalla scena allo schermo.

Un altro importante appuntamento precede i due spettacoli e consiste nella preziosa possibilità di incontrare Moeno Wakamatsu, danzatrice contemporanea che esplora sperimentazione e but?, compagna d’arte e di vita di Masaki Iwana, maestro but? scomparso nel 2020. Alle 17:30 sarà intervistata da Alberto De Simone, direttore del Celso Istituto di Studi Orientali – Dipartimento Studi Asiatici, presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti (Largo Pertini 4). Insieme condurranno il pubblico a comprendere il tema dell’incontro, “La circolazione della consapevolezza come espressione artistica”, con il sottotitolo “Dai territori dell’estetica tradizionale giapponese al teatro-danza contemporaneo”. Un’occasione per mettere a confronto la cultura orientale con la cultura occidentale e avvicinarsi alla giornata dedicata al but?, in programma sabato 5 novembre a Palazzo Ducale.

Alle 20:30 il Festival si sposta al Teatro Akropolis dove la Compagnia di Clemente Tafuri e David Beronio presenta in prima assoluta “Apocatastasi”, in cui dirigono Roberta Campi e Giulia Franzone. Per la prima volta Teatro Akropolis si unisce alla GOG – Giovine Orchestra Genovese, istituzione di antica tradizione che non solo coproduce lo spettacolo ma è presente nella sua partitura sonora con le musiche originali composte dal direttore Pietro Borgonovo ed eseguite dal vivo dal Mademi Quartet con Silvia Manfredi, Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego e Giorgia Mammi al clarinetto. Il termine “Apocatastasi” indica la fine dei tempi, quando il tempo lineare si sospende e tutte le categorie quotidiane, comprese la volontà e l’identità, entrano in crisi e perdono di senso. Due figure abitano questo spazio sospeso, in una danza dell’Ade che è espressione di un’azione impossibile, in cui ogni corpo perde la forma appena conquistata, in una metamorfosi che diventa caduta, ma anche racconto di come tutto sopravviva nel suo disfarsi. Con le note, Borgonovo mette a confronto la circolarità e l’orizzontalità del tempo, due dimensioni che nonostante sembrino inconciliabili, convivono. “Apocatastasi” sarà replicato l’11 novembre alle 20:30, sempre al Teatro Akropolis, con le musiche registrate.

La GOG è protagonista di un altro appuntamento di TRA13, il concerto in prima assoluta “Irradiazioni”, con le musiche di Pietro Borgonovo eseguite dal Mademi Quartet, in programma domenica 6 novembre (ore 17) a Villa Durazzo Bombrini di Cornigliano.

La serata di venerdì 4 novembre prosegue al Teatro Akropolis di Sestri Ponente con la prima proiezione assoluta del film “Gianni Staropoli”, quarto documentario del ciclo “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro”, dopo Massimiliano Civica, Paola Bianchi e Carlo Sini. La proiezione è parte integrante di un incontro-spettacolo alla presenza degli autori Clemente Tafuri e David Beronio. La luce è la protagonista del film. Quella luce che, tra realtà e artificio teatrale, rende visibili le cose più nascoste e inevitabilmente le distrugge, le getta nel gioco dell’esperienza e alla fine le dissolve. È questo paradosso che ispira il lavoro e la ricerca di Gianni Staropoli, tra i più innovativi light designer del panorama teatrale italiano.

“La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro” è un ciclo di film-documentari dedicati a protagonisti dell’arte e della cultura che nel loro lavoro hanno messo in crisi il sistema delle distinzioni specialistiche delle varie discipline: le arti per la scena, la filosofia, l’idea stessa di performatività si rivelano così per quello che sono, una serie di rappresentazioni che interrogano senza compromessi il presente. Il terzo film del ciclo, dedicato a Carlo Sini, sarà proiettato venerdì 11 novembre al Teatro Akropolis.

